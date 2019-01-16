Холдинг Фірташа оскаржить арешт активів на Кіпрі

Group DF олігарха Дмитра Фірташа заявляє про безпідставність і протизаконність претензій російського банку ВТБ і буде оскаржувати рішення суду республіки Кіпр про введення забезпечувальних заходів щодо активів, що належать групі.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії.

У Group DF підкреслили, що обмежувальні заходи є тимчасовими, на період розгляду справи в суді, і група як і раніше залишається власником цих активів.

"Введення зазначених забезпечувальних заходів ніяк не впливає на роботу бізнесів групи ні в Україні, ні за кордоном. На сьогоднішній день підприємства Group DF продовжують працювати в нормальному режимі", - йдеться в реакції компанії.

Нагадуємо:

Суд Кіпру наклав арешт на рухоме і нерухоме майно бізнесмена Дмитра Фірташа майже на 46 млн доларів.

Забезпечувальні заходи торкнулися і головної компанії олігарха Group DF Holdings Limited, яка фактично керує всім бізнесом Фірташа.

Приводом став позов російського банку ВТБ, якому заборгували дві структури бізнесмена – ПрАТ "Юкрейніан Кемікал Продактс" і ТОВ "Титанові інвестиції", які є власниками низки заводів в окупованому Криму.

Загальна сума заборгованості становить понад 2,5 млрд рублів.

Економічна правда