Голова НБУ назвав причини зміцнення гривні у 2018 році

У Національному банку констатують, що протягом 2018 року гривня зміцнилася на 1,4%.

Про це сказав голова Національного банку Яків Смолій, презентуючи Програму дій Нацбанку під час зустрічі НБУ з клієнтами та партнерами, повідомляє "Укрінформ".

"Завдяки жорсткій монетарній політиці, а також завдяки сприятливій цінновій кон'юнктурі для українського експорту на зовнішніх ринках у першій половині 2018 року і рекордному врожаю зернових у другому півріччі минулого року, курс гривні зміцнився на 1,4% за 2018 рік", - сказав Смолій.

Він також зазначив, що зміцнення гривні надало можливість Національному банку активно поповнювати міжнародні резерви впродовж року за рахунок купівлі валюти на міжбанківському ринку.

"Іншим джерелом стало зовнішнє фінансування. Україна отримала нову програму співпраці з МВФ, яка є фундаментом для подальшого зміцнення макрофінансової стабільності. Завдяки цьому до резервів від міжнародних партнерів, а саме від МВФ, ЄС та Світового банку, надійшло 2,4 млрд дол. У підсумку маємо найбільший обсяг міжнародних резервів за 5 років - це 20,8 млрд дол", - сказав Смолій.

Нагадуємо:

Офіційний курс гривні до долара за 2018 календарний рік підвищився на 1,3% з 28,06 гривні 1 січня 2018 року до 27,69 гривні 1 січня 2019 року.

Найвищий курс гривні до долара у 2018 році було зафіксовано 14 березня - 25,91 гривні. Найнижчий - 28,87 гривні 23 січня.