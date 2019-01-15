Ахметов викупив у росіян чверть акцій "Київобленерго"

Операційна компанія, що відповідає за нафтогазовий напрям у структурі енергетичного холдингу ДТЕК - "ДТЕК Нафтогаз" - стала власником 24,99% акцій ПрАТ "Київобленерго", що раніше належали групі VS Energy International Ukraine.

Про це йдеться у повідомленні "Київобленерго" у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, передає "Інтерфакс-Україна".

Згідно з повідомленням, у власності VS Energy залишилося 33,60788% акцій ПрАТ.

Як повідомлялося, на початку січня 2019 року "ДТЕК" заявив про намір сконцентрувати 68,2949% акцій АТ "Одесаобленерго" і 93,9978% ПрАТ "Київобленерго", що належать групі VS Energy.

До структури VS Energy International Ukrainе входять такі підприємства, як: "Київобленерго", "Рівнеобленерго", "Херсонобленерго", "Кіровоградобленерго", "Житомиробленерго", "Одесаобленерго", "Чернівціобленерго", "Севастопольенерго". Також компанія володіє значними пакетами акцій у "Миколаївобленерго" і "Хмельницькобленерго".



Згідно з даними Єдиного держреєстру юридичних і фізичних осіб, кінцевими беніфіціари ТОВ "ВС Енерджі Інтернейшнл Україна" є громадяни Латвії Віліс Дамбінс, Артурс Альтбергс і Валтс Вігантс, а також Марина Ярославська (Німеччина).

За даними ЕП, реальними власниками групи VS Energy є росіяни Євген Гінер, Михайло Воєводін і Олександр Бабаков.