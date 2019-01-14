В АВК прокоментували рішення суду: сподіваються зберегти фабрику

Власник кондитерської компанії АВК Володимир Авраменко заявляє, що продовжує вести переговори про реструктуризацію боргу з Промінвестбанком, на користь якого в грудні виніс рішення Госпсуд Донецької області.

Про це повідомили в прес-службі компанії, передає Liga.net.

"Не дивлячись на інформаційну хвилю повідомлень в ЗМІ, про задоволення позову Промінвестбанку до Кондитерської фабриці АВК в Дніпрі, вважаємо за доцільне повідомити про те, що фабрика працює в штатному режимі. У той же час компанія і надалі перебуває в переговорному процесі з ПАТ Промінвестбанк по реструктуризації заборгованості за кредитними зобов'язаннями ", - заявили в АВК.

Нагадаємо, "Промінвестбанк", який належить російській держкорпорації "Внєшекономбанк", відсудив у "Кондитерської фабрики А.В.К" завод у Дніпрі за борги за договором про відкриття кредитної лінії в 1,37 мільярда гривень. Суд звернув стягнення на нерухомість, де розташовані виробничі цехи фабрики АВК, а також основні засоби і транспорт, майно продадуть на публічних торгах.

У жовтні 2016 року Авраменко констатував, що "кредиторами компанії є банки країни-окупанта, а переговори з ними вести складно". За його словами, він готовий був покрити частину боргу АВК, але яку саме частку заборгованості зможе повернути банкам, не уточнив.

Компанії АВК належать три заводи - в Дніпрі, Луганську та Донецьку (контроль над двома останніми компанія втратила - ред). Загальна кількість співробітників - 3,5 тис осіб.

До 2014 року 70% доходів АВК припадало на російський ринок, на ньому група займала 6% ринку шоколадної продукції. Після введення Росією ембарго в тому ж році цей ринок був повністю втрачений.