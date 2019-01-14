До 2030 року США опуститься на третє місце за обсягом ВВП — прогноз

США вже наступного року перестануть бути найбільшою країною світу за обсягом ВВП, а до 2030 року перемістяться на третю сходинку в цьому списку, пропустивши вперед Китай та Індію.

Так прогнозують аналітики банку Standard Chartered, передає "Інтерфакс-Україна".

Для свого прогнозу вони використовували дані про номінальний розмір ВВП у доларах США з урахуванням паритету купівельної спроможності.

"Перелом забезпечить світовий середній клас. До 2020 року більшість населення планети належатиме до середнього класу. Азія лідируватиме за темпами збільшення цього прошарку, тоді як на Заході спостерігатиметься стагнація", - йдеться в огляді.

При цьому Росія, за оцінками експертів, переміститься з шостого місця в 2010 році на п’яте в 2020 році і на восьме до 2030 року.

Запаморочливий зліт може продемонструвати Індонезія: до 2020 року вона увійде до топ-10 країн за ВВП відразу на сьомому місці, а до 2030 року переміститься на четвертий рядок. Крім того, за оцінками Standard Chartered, помітно покращаться позиції Туреччини, Бразилії та Єгипту, які у 2030 році посідатимуть п'яте, шосте та сьоме місця відповідно.

Японія та Німеччина, що колись входили до першої трійки країн за обсягом економіки, в 2030 році розташуються наприкінці десятки - на дев’ятому та 10-му місцях відповідно.

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання ВВП України в 2019 році з 3,5% до 2,9%.

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