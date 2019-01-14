"Ощадбанк" виграв черговий суд проти групи "Креатив"

Суд Кіровоградської області в повному обсязі задовольнив позовні вимоги Ощадбанку до майнового поручителя ЗАТ "Креатив" - ТОВ "Регіонпродукт-Україна".

Як повідомили в Ощадбанку, рішення було офіційно опубліковано 3 січня 2019 року, передає "Інтерфакс-Україна".

Йдеться про звернення стягнення на предмет застави для задоволення вимог банку в розмірі понад 4,5 мільйона доларів.

З 2015 року Ощадбанк проводить активну претензійно-позовну роботу по поверненню боргів групи "Креатив". В цілому банк подав до судів загальної юрисдикції 23 позовних заяви про стягнення заборгованості з групи компаній "Креатив" та їхніх поручителів - фізичних осіб Максима Березкіна та Юрія Давидова.

Банк отримав судові рішення про стягнення заборгованості з боржників і поручителів на користь Ощадбанку, які вступили в законну силу, на загальну суму 212,7 млн доларів, 12,7 млн ​​євро і 255 млн гривень.

Як раніше повідомляв Ощадбанк, в рамках слідства детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) отримали висновок незалежних експертів, а саме Державної аудиторської служби України, якими встановлено відсутність порушень з боку банку за операціями, що є предметом досудового розслідування, що призвели до завдання матеріальних збитків банку.

Згідно з повідомленням Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) НАБУ розслідує заволодіння коштами державного банку, організоване народним депутатом Станіславом Березкін.

За версією слідства, в кінці 2013 року зазначений депутат через підконтрольне йому підприємство організував заволодіння 20 млн доларів державного банку під приводом отримання кредиту. Досудове розслідування проводиться детективами НАБУ з травня 2016 року.

В рамках досудового розслідування НАБУ затримало 10 осіб, яким повідомили про підозру в заволодінні коштами банку. Серед них посадові особи ПрАТ "Креатив", син С.Березкіна і двоє співробітників банку.

Як повідомлялося, за даними САП, досудовим слідством встановлено, що протягом вересня 2013 - січні 2014 років бенефіціарні власники групи "Креатив", діючи за попередньою змовою зі службовими особами ряду інших товариств, заволоділи грошовими коштами, отриманими в Ощадбанку за договором кредитної лінії в сумі 20 млн доларів (на момент скоєння злочину - 160 млн грн). Договір був укладений в порушення вимог кредитної політики Ощадбанку і ніколи не був забезпечений заставою майнових прав, оскільки наявне забезпечення дозволяло видати кредит на суму не більше 7 млн доларів ​​(або 56 млн грн).

У січні 2014 року зазначені кредитні кошти були привласнені та виведені з цього товариства колишніми на той момент бенефіціарами групи "Креатив" на рахунки компаній-нерезидентів (Беліз, Швейцарія) під виглядом виконання контрактів на постачання тропічного масла, чого насправді не було.

Надалі за рахунок зазначених коштів бенефіціари "Креатива" придбали на підконтрольну їм компанію-нерезидента корпоративні права одного з підприємств, а частина коштів була використана на власні потреби.