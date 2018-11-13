Справа про розкрадання: суд відмовився відсторонити заступницю голови "Ощадбанку"

Суд залишив на посаді заступницю голови правління Ощадбанку Ірину Земцову, яку підозрюють в причетності до заволодіння 20 мільйонами доларів держбанку.

Про це повідомляє "Слово і Діло".

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Валентин Мусіяка просив суд усунути Земцову з посади, оскільки існують ризики її впливу на свідків або інших підозрюваних, приховування, перекручення чи знищення речових доказів, а також перешкоджання слідству іншим способом.

Вислухавши доводи прокурора, слідчий суддя Солом'янського районного суду Києва Максим Вишняк прийняв рішення відмовити в задоволенні клопотання.

Нагадаємо, 25 жовтня Земцова внесла заставу у 7 мільйонів гривень і вишла з-під варти.

"Вона дуже переймалася, що це непідйомна сума для неї, але внесла її за кілька годин після рішення суду", - сказав прокурор САП.

акож суд обрав запобіжний захід синові народного депутата Станіслава Березкіна Максиму у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 5 мільйонів гривень, хоча антикорупційна прокуратура просила для нього заставу у 150 мільйонів.

7 листопада Генпрокурор Юрій Луценко вніс до Верховної Ради подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та обрання запобіжного заходу у вигляді арешту стосовно народного депутата Станіслава Березкіна.

Загалом у справі затримано 10 осіб, яким повідомлено про підозру.

Слідство вважає, що протягом вересня 2013 – січня 2014 років бенефіціари "Креативу" у змові з службовцями АТ "Ощадбанк", ТОВ "ЗМЖ", працівниками ПАТ "Креатив Груп" і ТОВ "Кредитне Брокерське Агентство" заволоділи 20 млн доларів.

Банк уклав з "Креативом" договір на кредит на таку суму, хоча наявне забезпечення дозволяло видати кредит на 7 мільйонів.

Березкін із сином були засновниками холдингу "Креатив", про яке повідомило слідство.

Привласнені кошти вивели на рахунки белізьких та швейцарських офшорів під виглядом виконання контрактів з поставки тропічної олії, чого насправді не було.