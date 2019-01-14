ЄБРР виділив 12,5 мільйона доларів українським свинарям

ЄБРР надає кредит у 12,5 млн доларів групі компаній "Нива Переяславщини" на розширення потужностей свинарства та будівництво м’ясопереробного заводу.

Про це йдеться в прес-релізі Європейського банку реконструкції та розвитку, передає Укрінформ.

"Кредит Банку в розмірі $12,5 млн дозволить групі компаній "Нива Переяславщини" розширити свинарські потужності та побудувати м’ясопереробний завод. МФК (Міжнародна фінансова корпорація) паралельно надає компанії кредит такого ж розміру", - йдеться в повідомленні.

Проект передбачає отримання стимулюючого гранту в розмірі 455 тис. дол. на покриття частини вартості нових котлів на соломі та установки з переробки відходів м’ясного виробництва. Ці кошти будуть надані в рамках програми ЄБРР – FINTECC (Центр трансферу технологій та фінансів в області змін клімату), метою якої є передача технологій у сфері пом’якшення впливів кліматичних змін та адаптації до них.

Загальна вартість проекту по "Ниві Переяславщини" оцінюється в 63,997 млн доларів.

Група компаній "Нива Переяславщини" обробляє близько 23 тис. га. Її потужності зі зберігання зерна становлять близько 150 тис. тонн, щорічний експорт зернових - 100 тис. тонн.

У структурі групи - дев'ять свинокомплексів. Їй також належать комбікормовий завод, забійний цех і м'ясокомбінат, який випускає продукцію під ТМ "П'ятачок".

Власником 99% акцій групи компаній є український бізнесмен Олександр Мостіпан.

Реалізація програми FINTECC почалася в Україні у лютому 2016 року. Програма FINTECC розрахована на 3 роки і підтримується грантовим фінансуванням Глобального екологічного фонду в розмірі 7 млн дол. та Інвестиційного фонду сусідства (ІФС) ЄС в розмірі 4 млн євро. Проект також передбачає грантове фінансування зі Спільного фонду технічного співробітництва Японії та ЄБРР.

ЄБРР є найбільшим фінансовим інвестором в Україні. З початку діяльності в країні у 1993 році Банк узяв на себе зобов’язання щодо надання майже 13,1 млрд євро у рамках 418 проектів.

Нагадаємо, ЄБРР бачить Україну в п’ятірці найбільших партнерів.