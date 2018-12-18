ЄБРР бачить Україну в п’ятірці найбільших партнерів
Україна повинна увійти до п’ятірки найбільших партнерів Європейського банку реконструкції та розвитку.
Про це заявив президент ЄБРР Сума Чакрабарті під час зустрічі з прем’єром Володимиром Гройсманом, повідомляє прес-служба уряду.
За його словами, 2018 рік став одним з найуспішніших у відносинах України та ЄБРР. "І ми впевнені, що Україна має увійти до ТОП-5 країн партнерів Банку", – додав президент ЄБРР.
Як наголошується, цього року банк представив п’ятирічну стратегію роботи з Україною.
"І це дозволяє спрогнозувати, що портфель проектів ЄБРР вже за кілька років може сягнути 1,5-1,8 млрд євро", - йдеться у повідомленні.
Сторони відзначили, що найбільш цікавими для банку є енергетика, інфраструктура, розвиток реального сектору і концесійна діяльність.
ЄБРР працює в Україні з 1992 року. За цей час банк вклав в українську економіку близько 13 млрд грн в 410 проектах. Це один з найбільших показників за весь час співпраці України з міжнародними фінансовими організаціями.
Економічна правда
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