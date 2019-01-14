Uklon відключив усі Daewoo Lanos в Києві

14 січня 2019 року український онлайн-сервіс замовлення авто Uklon відключив від системи останній автомобіль марки Daewoo Lanos.

Про це повідомив засновник і головний виконавчий директор проекту Віталій Дятленко, передає ain.ua.

Також під "скорочення" в столиці потрапили й інші бюджетні автомобілі: Daewoo Matiz, Daewoo Sens, Chevrolet Lanos, Chevrolet Matiz, Geely CK і Chery Kimo. Вони відключені від системи і клієнти не зустрінуться з цими марками при замовленні поїздок в Києві.

"Модель вивезення пасажирів, яку ми впровадили і розвиваємо в Україні, дозволяє Uklon обійтися без автомобілів даних марок", - вказав Дятленко.

Нагадаємо, Uklon пообіцяв відмовитися від автомобілів Daewoo Lanos в Києві в грудні 2017 року. Слідом, з початку 2018 року, компанія припинила додавати нові автомобілі цієї моделі.

Конкурент Uklon, компанія Uber, почала підключати Daewoo Lanos в лютому 2017 року, незважаючи на початкові заяви екс-керівника Аркадія Вершебенюка відмовитися від автомобілів це марки.

Також в Uklon планують відключити від системи автомобілі з європейською реєстрацією, так звані "євробляхи".