З'явився розумний візок, здатний замінити касирів у супермаркетах

У двох супермаркетах у Нью-Йорку почали використовувати візки, які можуть повністю обслужити покупця.

Про це повідомляє TechCrunch.

В розумні візки Caper вбудовані камери, які вміють розпізнавати і сканувати продукти, сенсори, які реєструють потрапляння об'єкта в кошик, а також ваги для овочів і фруктів.

Візок оснащений сенсорним екраном, на якому з'являються всі вибрані покупцем продукти, і терміналом, який дозволяє оплатити покупки на виході з супермаркету.

Крім того, візок може показати покупцеві спеціальні пропозиції і знижки супермаркету. Планується також, що візок, виходячи з обраних продуктів, може підказувати, що ще потрібно покупцеві, і де лежить цей продукт - наприклад, відправити покупця за пармезаном, якщо він купив спагетті.

Візок розробив стартап Caper.ai. Компанія стверджує, що використання Caper дозволяє збільшити число покупок на 18 відсотків.

У 2019 компанія планує вдосконалювати розумні візки і поставити їх у ще 150 супермаркетів.

Раніше у США представили новий автономний спосіб доставки посилок або їжі - безпілотні авто розвозитимуть роботів-собак, а ті виконуватимуть власне роль кур'єра.