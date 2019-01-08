Робопси на безпілотних авто здійснюватимуть доставку
У США представили новий автономний спосіб доставки посилок або їжі - безпілотні авто розвозитимуть роботів-собак, а ті виконуватимуть власне роль кур'єра.
Про це повідомляє TechCrunch.
Технологію, яка у найближчі роки може стати буденною, представила компанія Continental на виставці споживчої електроніки CES (Consumer Electronics Show) у Лас-Вегасі.
Проект передбачає, що безпілотник CUbE (Continental Urban Mobility Experience) привозитиме робота-собаку, куди необхідно, а той добиратиметься до отримувача.
У компанії зазначили, що така технологія дуже ефективна і може кардинально змінити сферу доставки.
Нагадаємо, Uber запустить доставку їжі дронами до 2021 року.
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