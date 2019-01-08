Робопси на безпілотних авто здійснюватимуть доставку

У США представили новий автономний спосіб доставки посилок або їжі - безпілотні авто розвозитимуть роботів-собак, а ті виконуватимуть власне роль кур'єра.

Про це повідомляє TechCrunch.

Технологію, яка у найближчі роки може стати буденною, представила компанія Continental на виставці споживчої електроніки CES (Consumer Electronics Show) у Лас-Вегасі.

Проект передбачає, що безпілотник CUbE (Continental Urban Mobility Experience) привозитиме робота-собаку, куди необхідно, а той добиратиметься до отримувача.

У компанії зазначили, що така технологія дуже ефективна і може кардинально змінити сферу доставки.

Нагадаємо, Uber запустить доставку їжі дронами до 2021 року.