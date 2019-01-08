Всі розділи
Укр / Рус

Робопси на безпілотних авто здійснюватимуть доставку

Вівторок, 8 січня 2019, 15:15
 

У США представили новий автономний спосіб доставки посилок або їжі - безпілотні авто розвозитимуть роботів-собак, а ті виконуватимуть власне роль кур'єра.

Про це повідомляє TechCrunch.

Технологію, яка у найближчі роки може стати буденною, представила компанія Continental на виставці споживчої електроніки CES (Consumer Electronics Show) у Лас-Вегасі.

Проект передбачає, що безпілотник CUbE (Continental Urban Mobility Experience) привозитиме робота-собаку, куди необхідно, а той добиратиметься до отримувача.

У компанії зазначили, що така технологія дуже ефективна і може кардинально змінити сферу доставки.

Нагадаємо, Uber запустить доставку їжі дронами до 2021 року.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

технології

powered by lun.ua
Матеріали за темою
11 технологій, які здивували світ у 2018 році 27 грудня 2018, 15:10
11 гаджетів, які можна подарувати рідним, близьким та песику 21 грудня 2018, 15:00
Смартфони IPhone, Samsung чи Huawei: що обрати з новинок 2018 року 14 грудня 2018, 08:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті