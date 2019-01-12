Американська корпорація будує в Україні ще один завод електроніки

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Американська корпорація Jabil Circuit будує другий завод електроніки під Ужгородом.

Про це повідомляє Ukraine Now.

Наразі завод площею більше 20 тисяч кв. м збудований, ведуться внутрішні роботи. Він випускатиме мобільні телефони, медіаплеєри, збірки до комп'ютерної техніки.

Він розташований поруч з першим у с. Розівка. Завод виготовляє електроніку для брендів Nespresso, Ceragon, Sagemcom, SIAE Microelettronica, DUCATI Energia, SIT та TeleTec.

На заводі працює 2300 робітників, на новому планується працевлаштувати біля 1500 нових працівників.

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