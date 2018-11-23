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Skoda Transportation відкрила представництво в Україні

П'ятниця, 23 листопада 2018, 18:05
 

Компанія Skoda Transportation відкрила своє перше представництво в Україні.

Про це повідомляє ЦТС.

Офіс в Дніпрі буде займатися проектами залізничного та громадського транспорту для материнської компанії, що знаходиться в Чеській Республіці, і залучати для виробництва українських постачальників.

"Діяльність представництва Skoda Transportation забезпечить місту нові інвестиції і допоможе зберегти його інтелектуальний капітал. Такому співпраці сприятиме наявність у Дніпре мережі виробників і ремонтних підприємств локомотивного і важкого машинобудування", - сподіваються в міській раді обласного центру.

"Наша мета - щоб Skoda повернулася в Україну. Дніпро - невипадковий вибір. У міста є величезний потенціал", - заявив директор по персоналу Skoda Transportation Тесарж Люмір.

Нагадаємо, що кілька років тому активно велися переговори зі Skoda Transportation про створення спільного виробництва тягового рухомого складу в Україні. В якості потенційної майданчики для випуску локомотивів розглядався Запорізький електровозоремонтний завод.

У жовтні поточного року керівник "Укрзалізниці" Євген Кравцов заявляв, що не виключає співпраці з чеською компанією в питанні поставок локомотивів для України.

Раніше повідомлялося, що компанія Єврокар, що випускає автомобілі Skoda, готова виробляти електромобілі за умови державної підтримки.

Економічна правда

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