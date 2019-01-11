Приватбанк призупинить операції з картами у ніч на 13 січня

13 січня ІТ-службами Приватбанку буде проведено роботи з модернізації власного процесингового центру.

Про це йдеться у повідомленні Приватбанку.

Очікувана пауза в обслуговуванні карт триватиме з 0:00 до 04:00. Під час цієї паузи банк також проведе технологічні роботи з підвищення якості роботи мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі.

Банк прогнозує, що зростання інфраструктури #cashless та поширення технології безконтактної оплати протягом перших шести місяців року збільшить навантаження на процессинг в середньому на 15%.

Нагадаємо, 30 грудня НБУ вперше опублікував результати стрес-тестів найбільших банків.