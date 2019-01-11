Всі розділи
Укр / Рус

Приватбанк призупинить операції з картами у ніч на 13 січня

П'ятниця, 11 січня 2019, 17:54
 

13 січня ІТ-службами Приватбанку буде проведено роботи з модернізації власного процесингового центру.

Про це йдеться у повідомленні Приватбанку.

Очікувана пауза в обслуговуванні карт триватиме з 0:00 до 04:00. Під час цієї паузи банк також проведе технологічні роботи з підвищення якості роботи мережі банкоматів, терміналів самообслуговування і POS-термінальної мережі.

Банк прогнозує, що зростання інфраструктури #cashless та поширення технології безконтактної оплати протягом перших шести місяців року збільшить навантаження на процессинг в середньому на 15%.

Нагадаємо, 30 грудня НБУ вперше опублікував результати стрес-тестів найбільших банків.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Приватбанк

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Приватбанк задекларував 9 мільярдів гривень прибутку 25 грудня 2018, 11:35
Приватбанк оскаржив рішення суду Лондона у питанні юрисдикції 22 грудня 2018, 12:55
Суд у Лондоні залишив у силі всесвітній арешт активів Коломойського 20 грудня 2018, 18:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті