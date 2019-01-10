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IBM представила перший квантовий комп'ютер для бізнесу

Четвер, 10 січня 2019, 18:41
IBM Q System One
IBM Q System One
IBM

IBM створила перший у світі квантовий комп'ютер для комерційного використання - IBM Q System One.

Про це повідомляє Business Insider.

IBM Q System One представили на виставці споживчої електроніки CES (Consumer Electronics Show) в Лас-Вегасі.

"IBM Q System One - важливий крок вперед в комерціалізації квантових обчислень. Ця нова система має вирішальне значення для розширення квантових обчислень за стінами дослідної лабораторії, оскільки ми працюємо над створенням практичних квантових додатків для бізнесу і науки", - заявив директор з досліджень IBM Арвінд Крішна.

"Дані стануть найціннішим природним ресурсом у світі", - стверджує генеральний директор IBM Джіні Рометті.

Комп'ютер IBM поміщений в скляний корпус для підтримки необхідної для його роботи температури. Придбати його поки не можна.

Вчені і компанії зможуть використовувати хмарні системи квантових обчислень IBM в квантовому обчислювальному центрі, який IBM протягом року відкриє в Покіпсі, штат Нью-Йорк.

Звичайні комп'ютери зберігають дані у бінарній системі, квантові - у кубітах. Це дозволяє їм обробляти набагато більші об'єми даних, що можна використовувати для прориву в розвитку медицини, військових технологій та інших галузей.

Нагадаємо, на CES також представили новий автономний спосіб доставки посилок або їжі - безпілотні авто розвозитимуть роботів-собак, а ті виконуватимуть власне роль кур'єра.

Економічна правда

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