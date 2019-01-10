Порошенко підписав закон про філіали "Укрзалізниці" на окупованому Донбасі

Президент України Петро Порошенко підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підприємств залізничного транспорту, майно яких розташоване в районі відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, проведення антитерористичної операції".

Про це повідомляється на сайті президента.

Впровадження норм закону сприятиме узгодженню норм законодавства та реалізації тимчасових заходів щодо недопущення звернення стягнення на активи ПАТ "Укрзалізниця" за зобов'язаннями підприємств залізничного транспорту, що розташовані на території проведення антитерористичної операції.

Раніше Верховна Рада України продовжила на період дії Операції об'єднаних сил мораторій на звернення стягнення на активи "Укрзалізниці" за зобов'язаннями "Донецької залізниці".

У вересні суд зобов'язав банк Тігіпка повернути "Укрзалізниці" 134 мільйони гривень.

Економічна правда