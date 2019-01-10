Економіка цього року повинна зрости на 3% – прем’єр

Зростання економіки України 2019 року повинно становити не менше 3%.

Про це пі час засідання уряду в четвер сказав прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

"У 2019 році будемо інвестувати в освіту, медицину, енергоефективність. Це буде рекордний рік будівництва доріг. Будуть й інші програми. Наше завдання, аби ріст економіки був не менше 3%", - сказав прем’єр.

За його словами, з 1 січня в Україні проводиться перерахунок пенсій для військових пенсіонерів, запроваджено програму монетизації субсидій та ведеться підготовка до перерахунку пенсій іншим категоріям пенсіонерів.

"Одночасно вводиться новий механізм бюджетного планування – в горизонті трьох років, що несе більшу прогнозованість і послідовність виконання урядових рішень і програм", - додав Гройсман.

Нагадаємо, Світовий банк погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту України в 2019 році з 3,5% до 2,9%.

Економічна правда