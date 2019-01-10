Коболєв пропонує створити єдину базу споживачів газу

Голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв пропонує створити єдину базу споживачів природного газу з доступом до неї всіх учасників ринку.

Про це він сказав в ефірі одного з телеканалів в середу ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Є єдиний варіант, який вважаю правильним: генерування кодів споживачів має здійснювати держкомпанія "Укртрансгаз", у якої має бути єдина база. База даних має бути доступною всім учасникам ринку, вона має бути відкритою. Тоді невеликі споживачі зможуть вільно переходити від одного постачальника до іншого", - сказав він.

За його словами, створенню такої бази на сьогодні противляться облгази. "Це невигідно монополістам-облгазам, які наразі тримають цих споживачів, не розкривають нікому їхні реальні коди, шантажуючи їх відключенням, якщо вони спробують перейти до іншого постачальника", - зазначив Коболєв.

Голова НАК додав, що для компанії питання отримання доступу до кінцевого споживача є одним із стратегічних на 2019 рік.

Коболєв знову нагадав, що відсутність повного та коректного переліку споживачів затягує терміни запуску ринку добового балансування газу, востаннє перенесеного з 1 грудня 2018 року на 1 березня 2019 року.

"Без його перевірки і без того, що цей перелік буде завантажено до центральної бази "Укртрансгазу", ми не можемо гарантувати, що у всіх споживачів буде газ. Облгази не подали до цієї бази всіх споживачів", - сказав голова компанії.

"Наприклад, майже сотню клієнтів "Нафтогазу", а це - теплова генерація, в цій базі було відсутнє. Якби запустили систему працювати з 1 грудня, то всі клієнти, яких у базі немає, просто не змогли б отримати газ, їх би відключили", - пояснив він.

Як повідомлялося, раніше НКРЕКП уже двічі відкладала перехід на добове балансування газу: спочатку з 1 серпня на 1 жовтня, а потім - на 1 грудня 2018 року. При цьому недостовірність/некоректність даних, які надають оператори ГРС, стала однією з причин перенесення старту добового балансування на 1 грудня.

У відведений термін оператор ГТС мав здійснити всебічне тестування інформаційної платформи для добового балансування, її доопрацювання. У свою чергу обл- і міськгази мають забезпечити наповнення системи даними споживачів, проте так і не виконали в повному обсязі свої зобов'язання.

Балансування газової системи - це встановлення та усунення різниці між обсягами газу, що надійшли до неї через точки входу та були відібрані з неї через точки виходу. Балансування здійснюється адресно, з урахуванням даних споживання всіх постачальників і споживачів газу.