Ціна віри: Релігійні організації збільшують споживання "пільгового" газу

Релігійні організації із року в рік збільшують споживання газу для власних потреб, який вони отримують за пільговою ціною.

Про це йдеться в даних, наданих Економічній правді Національною акціонерною компанією "Нафтогаз України".

Так, обсяг реалізованого природного газу газопостачальним підприємствам для подальшого постачання релігійним організаціям (крім обсягів, що використовуються для виробничо-комерційної діяльності) у 2015 році становив 15,47 млн кубічних метрів.

У 2016 році цей показник зріс до 16,98 млн куб м, а у 2017 році - до 18,88 млн куб м.

За 10 місяців 2018 року (без урахування листопада та грудня, коли збільшується споживання газу для вироблення теплової енергії - ред) релігійними організаціями було спожито 15,07 млн куб м.

Показники споживання газу релігійними організаціями включають як прямі поставки, так і поставки теплокомуненерго на вироблення тепла для потреб релігійних організацій.

З листопада 2015 року до березня 2016 року для релігійних організацій діяла пільгова ціна на газ у розмірі 3,6 тис грн за 1 тис куб м.

З травня 2016 року до жовтня 2018 року регульована ціна на газ для потреб релігійних організацій становила 3,913 тис грн за 1 тис куб м.

Згідно з прейскурантом "Нафтогазу", у 2018 році ціна на газ для промисловості в залежності від місяця та обсягів закупівлі коливалась від 7,9 тис грн до 14,6 тис грн за 1 тис куб м.

Зазначимо, що за даними "Нафтогазу" у 2017 році використання природного газу в Україні у порівнянні з 2016 роком скоротилось на 4% з 33,2 млрд куб м до 31,9 млрд куб м.

В тому числі, населення скоротило споживання на 6%, підприємства ТКЕ для потреб населення - на 19%, промисловість - на 6%. Релігійні організації - збільшили на 12%.

Постачання газу для релігійних організацій підпадає під дію Положення про ПСО. Використання газу цією категорією споживачів у загальному обсязі використання газу становить 0,06%.

"Нафтогаз" виконує спеціальні обов’язки щодо закупівлі природного газу власного видобутку у Укргазвидобування та Чорноморнафтогазу для його подальшої реалізації визначеним категоріям.

Загалом за сегментом у 2017 році "Нафтогаз" отримав збиток у розмірі майже 7,4 млрд грн, що у 2,5 рази гірше показника 2016 року. При цьому, продаж газу споживачам на умовах ПСО приніс збиток у розмірі майже 10,7 млрд грн.

Відповідно до Закону "Про ринок природного газу" "Нафтогаз" має право на отримання компенсації понесених ним економічно обґрунтованих витрат, зменшених на доходи, отримані у процесі виконання спеціальних обов’язків.

Нагадаємо, ціна на газ для населення та релігійних організацій повинна зрости до 9,85 тис гривень за 1 тисячу кубометрів з 1 травня 2019 року, а також може зрости до 12,3 тис гривень з 1 січня 2020 року.

Олександр Колесніченко, ЕП