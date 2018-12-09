У Путіна кажуть, що в Росії відсутня база для процвітання

Глава Рахункової палати Росії Олексій Кудрін заявив, що в країні поки не створена економічна база для майбутнього процвітання і величі.

Про це він сказав журналістам в суботу, передають Ведомости.

Кудрін заявив, що Радянський Союз розвалився не через змови, а через недосконалість економічної і політичної систем. "І якщо ми не приділимо уваги внутрішнім чинникам розвитку, то знову зазнаємо поразки", - заявив він.

"Як економіст я б сказав, що ми поки не створили економічний базис для майбутнього процвітання, величі Росії. І поки я не бачу, щоб цьому приділялося достатньо уваги. Навіть в новому політичному циклі: ті національні цілі, проекти, які обговорює уряд, - я не бачу, щоб вони були згруповані таким чином, щоб створили цей базис", - продовжив Кудрін.

Зараз йде дискусія з цього питання, і вона ще не завершилася, додав голова Рахункової палати. При цьому він висловив сумнів у тому, що в Росії розуміють масштаб викликів і ті проблеми, з якими країна зіткнеться в найближчі 6-10 років.

Раніше Кудрін заявив, що, судячи з темпів зростання, російська економіка потрапила в "серйозну застійну яму" вперше з післявоєнних років.