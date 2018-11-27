У Путіна заявили, що економіка РФ потрапила в "застійну яму"

Голова Рахункової палати РФ Олексій Кудрін заявив, що, судячи з темпів зростання, російська економіка потрапила в "серйозну застійну яму" вперше з післявоєнних років.

Про це він сказав журналістам у вівторок, передає "Інтерфакс".

"Взагалі, я хочу сказати, що після Другої світової війни такого довгого періоду в історії Росії, щоб ми жили більше 10 років з таким темпом зростання економіки - 1%, немає. Ми потрапили в серйозну застійну яму", - сказав Кудрін.

"І сьогодні загальний потенціал зростання, навіть ось в ці успішні роки, які дають деякий невеликий темп зростання нашої економіки, це (всього) 1,6-1,8%. А в цьому році, напевно, буде приблизно 1,6% - нижче офіційного прогнозу", - додав він.

Кудрін нагадав, що уряд недавно знизив прогноз в цьому році з 2,1% до 1,8, але "буде ще нижче".

"При тому, що ціна на нафту збільшилася в два рази, тобто приріст ціни на нафту, який завжди був драйвером нашої економіки, вже навіть не зупиняє подальшого зниження темпів зростання", - сказав глава РП.

В таких умовах, зазначив він, "зрозуміло, що потрібні інші драйвери економіки".

За його словами, в попередній президентський цикл, в 2012 році, йшла велика дискусія про необхідність будівництва нової моделі економіки. "Цього не відбулося", - констатував Кудрін.

Пізніше в твіттері Кудрін уточнив, що все-таки пропустив ще один період застою в економіці, що передує поточному.

"Після Другої світової війни у ​​Росії не було такого довгого періоду з таким низьким темпом зростання - за винятком 1990-1998 років, коли через розвал СРСР і зниження цін на нафту зростання ВВП серйозно впало", - написав Кудрін.