Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро
Субота, 8 грудня 2018, 11:03
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 10 грудня на рівні 27,82 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,63 гривні.
Нагадаємо, 7 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,80 гривні за долар.
НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 7 грудня на рівні 27,87 гривні.
Економічна правда
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