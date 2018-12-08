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Офіційний курс: гривня зміцнилася до долара та євро

Субота, 8 грудня 2018, 11:03

Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 5 копійок, встановивши його на 10 грудня на рівні 27,82 гривні.

Про це йдеться в даних регулятора.

Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,63 гривні.

Нагадаємо, 7 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,77 - 27,80 гривні за долар.

НБУ зміцнив офіційний курс гривні до долара на 10 копійок, встановивши його на 7 грудня на рівні 27,87 гривні.

Економічна правда

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НБУ гривня

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