Смолій розповів, коли МВФ вирішуватиме долю траншу для України

Засідання ради директорів Міжнародного валютного фонду з питання виділення Україні кредиту має відбутися у другій декаді грудня, ще до різдвяних свят.

Про це розповів голова НБУ Яків Смолій в інтерв'ю Reuters.

"Попередні умови Україна виконала - це прийняття бюджету і перегляд газових тарифів до ринкових умов, тому засідання має відбутися до різдвяних свят, наразі залишилася суто бюрократична процедура, яку необхідно пройти", - сказав Смолій.

Він не уточнив, яку суму Київ може отримати як перший транш, у рамках попередньо погодженої 14-місячної програми stand-by в розмірі $3,9 мільярда. Водночас, за його словами, надходження цих коштів допоможуть центральному банку збільшити валютні резерви до $19,2 мільярда з нинішніх $17,8 мільярда.

Нагадаємо, 5 грудня Кабінет міністрів України схвалив проект меморандуму про співпрацю між Україною та Міжнародним валютним фондом.

Тепер 14-місячну програму stand-by має затвердити Рада МВФ.

Раніше директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард підкреслила, що попри запровадження воєнного стану фонд продовжить співпрацю з Україною.

У жовтні Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by, яка замінить програму розширеного фінансування, що завершується у березні 2019 року.

Детальніше читайте у статті на ЕП: Нова програма МВФ: які зобов’язання взяла на себе Україна