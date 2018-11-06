Порошенка просять переглянути умови дотацій для аграріїв
"Всеукраїнська Аграрна Рада" звернулась до президента Петра Порошенка із закликом сприяти скасуванню неефективної державної підтримки аграрної галузі, за якої виплати здійснюються або на користь великих компаній, або залишаються в бюджеті невикористаними.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби ВАР.
Натомість аграрії запропонували направити ці кошти на компенсацію втрат доходів бюджету від ухвалення законопроектів щодо зниження ставки ПДВ для деяких видів сільгосппродукції до 10% та запровадження податку на виведений капітал.
"Незважаючи на виділення у державному бюджеті безпрецедентних сум на державну підтримку українських аграріїв, реальні малі і середні сільгоспвиробники її практично не отримують… Ми вважаємо неприпустимим таке витрачання державних коштів в ситуації, коли відчувається гострий дефіцит бюджетного фінансування … невідкладних заходів щодо стимулювання розвитку національної економіки", - йдеться у заяві.
"Ми вважаємо за необхідне припинити виділення коштів на державну підтримку аграрного сектора, тому що події останніх років переконали нас в тому, що уряд і Верховна рада інституційно нездатні справедливо і ефективно їх розподіляти", - йдеться у тексті звернення.
На думку представників ВАР, результати використання бюджетних коштів за програмами держпідтримки аграрного сектору у 2018 році були катастрофічними.
За даними Міністерства аграрної політики та продовольства й Державного казначейства, станом на кінець вересня 2018 року передбачені програми були виконані лише на 14%.
"Таким чином, з закладених у Держбюджеті на 2018 рік 6,3 млрд грн станом на кінець вересня було виплачено лише близько 887 млн грн. При цьому, за підсумками 2017 року і дев'яти місяців 2018 року на користь найбільших агрохолдингів було здійснено 38% і 21% від усіх бюджетних виплат відповідно", - заявили у ВАР.
Повідомляється, що Кабінет міністрів у проекті держбюджету на 2019 рік подав пропозиції в частині аграрних дотацій практично ідентичні тим, що діють у 2018 році, або навіть збільшив фінансування статей, які не виконуються.
Комітет ВР з питань бюджету фактично підтримав політику уряду при розгляді поданих поправок до проекту закону про держбюджет на 2019 рік.
"У той же час Комітет відхилив усі пропозиції ВАР щодо зміни розподілу і спрямування бюджетних коштів на програми, які реально затребувані середніми і малими агровиробниками", - повідомили аграрії.
Зокрема, аграрії пропонували:
обмежити суми компенсації відсоткової ставки за кредитами за програмою "Фінансова підтримка шляхом здешевлення кредитів" у 10 млн грн в одні руки, з урахуванням пов'язаних осіб;
повернути програму так званої "квазіакумуляції ПДВ", що була запроваджена у 2017 році, та повністю скасована цьогоріч;
зменшити ступінь локалізації сільгосптехніки вітчизняного виробництва до 20%, що дозволило б дати реальний поштовх розвитку українського тракторо- і комбайнобудування;
зробити виплату дотацій за програмою "Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств" пропорційною легальній виручці від продажу сільгосппродукції, що дозволило б створити реальний стимул для виходу з тіні малих фермерських господарств.
Як повідломляла ЕП, підприємство Юрія Косюка "Вінницька птахофабрика" 1 листопада отримало 618 мільйонів гривень бюджетних дотацій, а загалом за рік – 812 мільйонів гривень.
Економічна правда
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