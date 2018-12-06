Один з банків шахраює за допомогою компанії–посередника — Фонд гарантування

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб попереджає клієнтів "Укрінбанку" про те, що компанія "Укрінком" не була і не є правонаступником "Укрінбанку".

Про це заявляє прес-служба ФГВФО.

"У кількох господарських справах Верховним Судом сформована правова позиція щодо відсутності доказів на підтвердження обставин правонаступництва від банку до згадуваної компанії", - йдеться в повідомленні.

Незважаючи на це, здійснені позичальниками банку платежі на користь компанії ризикують бути не зарахованими в рахунок погашення кредитної заборгованості, а укладені з компанією та її "сателітами" угоди про покупку/продаж активів банку - визнані в судовому порядку недійсними.

Наразі, незважаючи на те, що крапка в судових розглядах щодо правомірності прийняття рішень про виведення банку з ринку не поставлена, представники компанії "Укрінком", позиціонуючи себе повноцінними правонаступниками банку, ведуть активну роботу зі стягнення заборгованості з ряду позичальників банку.

Більш того, згідно з даними держреєстру, за останній час було зафіксовано близько 100 фактів відчуження нерухомого майна і зняття обмеження з об'єктів, які виступали забезпеченням під видані банком кредити.

У Фонді зазначили, що не відома доля переданих в забезпечення за виданими Укрінбанком кредитами близько 30 тис. кв. м. нерухомості в Києві на бул. Вацлава Гавела та вул. Машинобудівній.

З частини цього майна з дозволу "Укрінкома" було знято обтяження. Ще частина перейшла у власність "Укрінком", але вже через кілька днів в реєстрі зафіксовано відчуження зазначеної нерухомості.

При цьому самопроголошений "правонаступник", фактично маючи повний контроль над активами, від зобов'язань як перед вкладниками, так і кредиторами банку відмовляється.

"Укрінком" наполягає, що саме на Фонд гарантування покладено обов'язок щодо задоволення вимог кредиторів (у т. ч. кредиторів четвертої черги, так званих вкладників "200 плюс") банку.

Фонд гарантування вкладів нагадує, що за рахунок власних коштів виплатив гарантовану суму вкладникам цього банку в розмірі 1,8 млрд грн.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував постанову правління Національного банку "Про віднесення ПАТ "Укрінбанк" до категорії неплатоспроможних".

Раніше "ЕП" писала, як Укрінбанк став неплатоспроможним.

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Економічна правда