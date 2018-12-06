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У "Київстар" призначили нового президента

Четвер, 6 грудня 2018, 11:50
 

Президентом мобільного оператора "Київстар" став раніше виконуючий обов'язки президента компанії Олександр Комаров.

Про це йдеться в офіційному прес-релізі компанії VEON.

З липня він поєднував цю посаду з роботою СЕО "Beeline Казахстан".

Комаров народився в 1972 році. Закінчив Київський політехнічний інститут, починав кар'єру в 1994 році в київському Науково-дослідному центрі військового інституту управління та зв'язку. З 1997 по 2002 рік працював в компанії Globalstar в області маркетингу і продажів.

У 2002 році був запрошений на посаду директора з розвитку бізнесу в Adell Saatchi&Saatchi. У 2004 році став генеральним директором цього рекламного агентства, а пізніше очолив групу Відео Інтернешнл в Україні.

Протягом 2007-2013 років був генеральним директором компанії GroupM в Україні.

У липні 2013 року отримав запрошення з Казахстану від компанії Beeline і був призначений головним комерційним директором, а з січня 2016 року очолив компанію.

Колишній президент "Київстар" Петро Чернишов пішов з посади у липні 2018 року.

Однією з причин звільнення Чернишова називають критику президента України Петра Порошенка в інтерв’ю "Економічній правді".

Але Чернишов відразу ж після цього інциденту виправив своє висловлювання.

"Київстар" - найбільший український оператор мобільного зв'язку. Згідно з останніми даними оператора, його база становить близько 26,5 млн абонентів. Його виручка за 2017 рік збільшилася на 10,6% в порівнянні з 2016 роком - до 16,5 млрд грн, EBITDA - на 18,1%, до 9,2 млрд грн.

Акціонер "Київстару" - група Veon Ltd. (раніше - VimpelCom ltd). Акції групи перебувають у вільному обігу на фондовій біржі NASDAQ.

Найбільшим акціонером Veon є LetterOne, що входить в "Альфа-груп" Михайла Фрідмана і партнерів - їй належить 47,9% акцій. Ще 19,7% володіє норвезький холдинг Telenor.

Економічна правда

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