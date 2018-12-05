в Україні впровадять новий вид соцдопомоги

Для осіб, котрі доглядають за дітьми з тяжкими захворюваннями, але ще не мають групу інвалідності, з 1 січня 2019 року виплачуватиметься соціальна допомога.

Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, виступаючи на засіданні уряду в середу, передає "Укрінформ".

"З 1 січня 2019 року запроваджується новий вид соціальної допомоги для осіб, які доглядають за дітьми, хворими на тяжкі захворювання, але яким ще не встановлена інвалідність", - сказав Рева.

Він уточнив, що відповідний закон було ухвалено за ініціативою низки народних депутатів, і Міністерство соціальної політики його повністю реалізовує.

"Урядом на минулому засіданні затверджено порядок надання такої допомоги. Це ще один важливий крок за підтримки державою сімей, які цього найбільше потребують", - наголосив міністр соціальної політики.

Водночас він зауважив, що "у наступному році прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, підвищується на 9,4%, і становитиме з грудня наступного року 1638 грн на місяць".

Відповідно, зазначив Рева, зростатимуть розміри державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю.

Як повідомлялося, у середу спікер Верховної Ради Андрій Парубій підписав закон про державний бюджет на 2019 рік.