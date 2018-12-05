"Укрзалізниця" розповіла, що робити у разі збою при купівлі квитків онлайн

"Укрзалізниця" порадила клієнтам звертатися до служби підтримки, якщо під час збоїв у системі купівлі квитків операція залишилася без результату.

Про це йдеться у повідомленні на сайті УЗ.

"Якщо заявлена операція в онлайн-системі booking.uz.gov.ua, що здійснювалася вчора, 4 грудня, у години пікового навантаження на систему, залишилася без результату, клієнтам необхідно звернутися з відповідною інформацією у встановленому порядку за телефоном: (044) 591-19-88, електронною адресою: booking@uz.gov.ua або Skype: uz_booking", - надали контакти у компанії.

4 грудня "Укрзалізниця" почала відкривати продаж квитків на поїзди, що відправляються після 20 грудня. Навантаження на онлайн-систему продажу квитків booking.uz.gov.ua збільшилося у 6 разів, повідомлялося про збої у роботі сервісу.

Зазначається, що 4 грудня 2018 року було оформлено 244 тисячі місць для проїзду у пасажирських поїздах, із них 148 тисяч квитків (61 % від загальної кількості) - пасажири придбали через інтернет, решту – у залізничних касах.

Це рекордна кількість, наголосила "Укрзалізниця". Подібна активність купівельного попиту спостерігалася влітку 2018 року, коли за одну добу пасажири придбали понад 176 тисяч квитків на поїзди.

Для порівняння – у середньому за добу оформлюється близько 149 тисяч місць, причому більше половини квитків 77 тисяч (52 %) - через інтернет.

Нагадаємо, з 15 грудня по 15 січня діятимуть обмеження "Укрзалізниці" на послуги повернення квитків через інтернет та оформлення групових заявок, щоб не допустити спекуляцій з квитками та уникнути штучного дефіциту у період свят.

Економічна правда