"Укрзалізниця" тимчасово заборонить повертати квитки онлайн

"Укрзалізниця" тимчасово вводить обмежувальні заходи з придбання і повернення проїзних документів, щоб не допустити спекуляцій з квитками та уникнути штучного дефіциту у період свят.

Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зокрема, з 15 грудня по 15 січня діятимуть обмеження на послуги повернення квитків через інтернет та оформлення групових заявок.

"Як свідчить аналіз, проведений спеціалістами "Укрзалізниці", значна кількість квитків викуповується через інтернет у перші хвилини відкриття продажу, а потім значна їх частина повертається у продаж перед відправленням поїзда", - йдеться у повідомленні.

"Це свідчить про те, що квитки оптом викуповуються для їх подальшого перепродажу. Щоб уникнути зловживань, з 15 грудня по 15 січня через онлайн-систему продажу квитків проїзні документи можна буде лише придбати. Для того, щоб їх повернути, необхідно буде звернутися до залізничної каси", - заявили у компанії.

Також, повідомили в прес-службі, діятимуть обмеження щодо оформлення групових заявок на пасажирські перевезення, які, як правило, здійснюються туристичними фірмами.

Нагадаємо, що такі обмежувальні заходи вже запроваджувалися у минулому році.

Економічна правда