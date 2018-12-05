Антонов розповів про можливе придбання заправок WOG

Групі "Галнафтогаз", що управляє мережею заправок ОККО, не цікаве повне поглинання одного з головних конкурентів - компанії WOG.

Про це заявив засновник концерну "Галнафтогаз" Віталій Антонов в інтерв'ю Економічній правді.

За розрахунками Антонова, "WOG на сьогодні не те що нічого не коштує, а коштує мінус".

"Ми б не хотіли копатися в тельбухах", - сказав він.

У той же час, "Галнфатогаз" може взяти участь у можливому аукціоні з купівлі окремих АЗС WOG.

"Якщо їх заправки будуть з'являтися на офіційному ринку, ми будемо купувати заправки WOG, не питання", - заявив Антонов.

Як повідомлялося, група компаній Group DF, засновником і власником якої є український бізнесмен Дмитро Фірташ, підтвердила надання компаніям групи WOG фінансування у формі кредитів і позик протягом 2011-2015 років і заявила, що вживає всіх можливих правомірних заходів зі стягнення боргу, сукупна сума якого становить 460 млн доларів.

При цьому у прес-службі спростували інформацію про те, що структури Фірташа отримали 6,55% акцій компанії OWG Oil West Limited, яка була серед засновників основних активів групи "Континіум".

Повний текст інтерв'ю читайте за посиланням: Власник мережі ОККО Віталій Антонов: WOG не те що нічого не коштує, вона коштує "мінус"

Економічна правда