Microsoft розчарувалася у своєму браузері і розробляє новий

Компанія Microsoft розробляє власний браузер на базі Chromium для заміни стандартного Edge в операційній системі Windows 10.

Про це пише Новое время з посиланням на The Verge.

Новий браузер для Windows 10 отримав кодову назву Anaheim, і в ньому фірмовий движок EdgeHTML замінений на Chromium. За даними журналістів The Verge, "в Microsoft постійно зростає розчарування в питаннях сумісності веб-сайтів і браузера Edge". Також наголошується, що інженери компанії працюють з Google для підтримки версії Chrome в операційній системі Windows з підтримкою ARM.

Використання Chromium означає, що сайти будуть виглядати і працювати в новому браузері Microsoft так само, як вони працюють в Google Chrome. Очікується, що Microsoft може залишити бренд Edge і звичний дизайн програми, через що оновлення пройде непомітно для звичайних користувачів.

Цікаво, що ще рік тому, в грудня 2017, Microsoft видалила додаток Google Chrome Installer App з Windows Store, заявивши, що він порушує політику магазину. Один з розробників Chrome розповідав, що їх браузер був видалений за використання технологій, які є в Edge від Microsoft.

Додамо, що Edge створювався як заміна іншому стандартному браузеру в Windows - Internet Explorer, у якого склалася погана репутація у користувачів. Він, до речі, до цих пір є в складі Windows 10, тільки не використовується як стандартний. Його можна знайти через пошук в системі.

Chrome зараз - найпопулярніший браузер на всіх пристроях, завдяки популярності Android і зростання Chrome на ПК і Mac. Частка Edge в листопаді 2018 року серед веб-оглядачів для персональних комп'ютерів склала лише 4,2%.

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