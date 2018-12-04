ЄС залучить кошти для допомоги Україні шляхом розміщення облігацій — Reuters

Євроcоюз почав розміщення облігацій, щоб направити залучені кошти Україні в сумі 500 мільйонів євро в рамках першого траншу макрофінансової допомоги.

Про це повідомив агентству Reuters чиновник ЄС на умовах анонімності.

"Європейський Союз розміщує облігації з погашенням у квітні 2033 року, щоб залучити кошти для надання фінансової допомоги Україні на суму 500 мільйонів євро та Грузії - на суму 15 мільйонів євро", - йдеться у повідомленні.

За даними агентства, умови видачі кредитів Україні та Грузії матимуть ті ж терміни погашення і ставку, що й бонди ЄС.

Завершення емісії очікується через тиждень, в понеділок, 11 грудня.

Нагадаємо, 30 листопада Європейська Комісія прийняла позитивне рішення про виділення Україні першого траншу Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС в обсязі 500 млн євро.

Разом з новим траншем допомога, виділена Євросоюзом Україні з 2014 року зросте до 3,3 млрд євро. Це найбільший обсяг коштів, виділений Європейським союзом країні, яка не є його членом.

Наприкінці червня Євросоюз остаточно затвердив 1 мільярд євро макрофінансової допомоги для України, яку буде спрямовано на покриття фінансових потреб України та підтримку економічної стабілізації і програми структурних реформ.

14 вересня Україна та ЄС підписали кредитну угоду та меморандум про надання 4-ї програми макрофінансової допомоги на 1 млрд євро. Верховна Рада України ратифікувала меморандум 8 листопада 2018 року.

Україна минулого року не отримала третій транш у сумі 600 млн євро із попередньої програму макрофіну.

Причиною цього стало небажання запроваджувати автоматичну перевірку електронних декларацій, переглянути е-декларування для активістів та створити реєстр кінцевих власників підприємств.