Tesla зсередини показала, як збирають Model 3

Субсидія-2019: все про монетизацію, нові правила виплат і підрахунок доходів Як оформити субсидію у 2019 році, що змінює монетизація і як рахуються доходи у спірних ситуаціях. ЕП разом з Мінсоцполітики відповіла на запитання читачів.

Віталій Кропачов: Хто сказав, що я не куплю "Центренерго"? Бізнесмен з Тореза, якому не дали купити "Центренерго", розповів про свої 6 мільярдів, про нового китайського партнера і про віру в білоруський пармезан. (рос)