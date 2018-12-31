Tesla зсередини показала, як збирають Model 3
Понеділок, 31 грудня 2018, 15:43
Компанія Tesla випустила відеоролик з демонстрацією процесу складання електромобіля Model 3 на заводі у Фрімонті, Каліфорнія.
Відео опубліковано на YouTube-каналі Tesla.
Tesla Model 3 складається з більш ніж 10 000 деталей. У процесі складання частково задіяні роботи.
Нагадаємо, нещодавно Україну внесли у список країн, куди можлива доставка Tesla Model 3.
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