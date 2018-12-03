Нардепи хочуть на користь Ахметова відкласти аукціони на "зелені" тарифи

Парламентський комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки на засіданні 4 грудня планує схвалити законопроект №8449-д, до якого заплановано включити положення про відтермінування аукціонів на "зелені" тарифи з 2020 року.

Повідомлення про заплановане засідання оприлюднене на офіційному сайті комітету, передають "Наші гроші".

Заплановано, що на реєстрацію для голосування буде подано законопроект №8449-д, до якого будуть включені положення з інших законопроектів щодо роботи відновлювальної енергетики.

Серед запланованих новацій є пропозиція депутатів ввести конкурентні тарифні аукціони лише з 2020 року. Це означає, що розміри нинішніх "зелених" тарифів будуть діяти і весь наступний 2019 рік. Хоча раніше ЄБРР прогнозував, що швидкий запуск механізму аукціонів може дозволити знизити тарифи.

Сьогодні "зелені" тарифи на енергію із сонця в Україні складають 0,15 євро за кВт/год і є найвищими в світі. Так, у порівнянні з Німеччиною "сонячний" тариф в Україні дорожчий втричі. А вітчизняні тарифи на енергію з вітру 0,10 євро за квт-год є вдвічі вищими від німецьких. При цьому, всі "зелені" тарифи в Україні зафіксовані у євровалюті.

Загалом в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні, тощо) виробляють до 2% електроенергії, що споживається в країні. Однак вона генерує на ринку 8% всіх коштів, або близько 10 мільярдів гривень на рік.

Також норми, що заплановані до включення в законопроект 8449-д, передбачають, що в аукціони будуть вводитися лише для сонячних станцій потужністю понад 10 МВТ та вітростанцій потужністю понад 20 МВТ. Це дає можливість великим станціям використовувати легальну схему уникнення аукціонів, штучно розбивши станції на декілька черг по 10-20 МВТ кожна.

Повноцінне введення аукціонів планується із 2023 року для всіх видів технологій, крім вітроенергетики.

Найбільші потужності з виробництва "зеленої" енергії анонсувала ввести наступного року компанія "ДТЕК".

За даними агентства Fitch, компанія Ріната Ахметова планує збільшити виробництво "зеленої" енергії на 740 МВТ в 2019 році (це вдвічі більше, аніж необхідна потужність споживання всієї Херсонської області). Тобто ці потужності Ахметова отримають нинішні високі тарифи.

Більшість потужностей заплановано у південних областях України, хоча СБУ у вересні вже попереджала уряд, що таке будівництво загрожує безпечному та безаварійному функціонуванню атомних електростанцій у південному регіоні.