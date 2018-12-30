Російський рубль за рік "схуд" більш ніж на 20% через санкції

Рубль за 2018 рік втратив 21,1% вартості до долара і 15,5% - до євро.

Про це повідомляє РБК.

За даними Мосбіржі, за підсумками останніх в цьому році торгів 29 грудня курс долара становив 69,8 руб., курс євро - 79,99 руб. Починався рік для рубля з інших рівнів - 57,6 руб. / дол. і 69,2 руб. / євро.

Пікових за 2,5 року значень обвал рубля досягав у вересні - до 70,5 руб. / дол. і 81,8 руб. / євро.

Російська валюта в 2018 році пережила дві хвилі падіння через антиросійські санкції: у квітні введення санкцій проти публічних компаній Олега Дерипаски, в серпні / вересні - загроза нових санкцій проти російського держборгу і держбанків.

На санкції наклалася ще одна негативна для російської валюти тенденція - виведення інвесторами коштів з ринків, що розвиваються.

Два попередні роки рубль до долара зміцнювався (на 6,3% в 2017 році і на 16,5% в 2016 році), а по відношенню до євро курс зростав тільки в 2016 році (на 18,5%), у 2017 році рубль просів до європейської валюти на 7,2%.

Нагадаємо, Росія 29 грудня ввела нову заборону на ввезення низки товарів з України, імпорт яких в 2018 році оцінено у 510 млн доларів.