Банки вперше опублікували дані про свою стійкість

Національний банк зобов'язав банки опублікувати до 28 грудня результати оцінки їхньої стійкості з урахуванням стрес-тестування за станом на 1 січня 2018 року.

Про це повідомляє FinClub.

Моніторинг встановив, що серед банків, які на початок 2018 року потребували докапіталізації, були Альфа-Банк, ПУМБ, Мегабанк, Банк Схід і інші.

До вечора 28 грудня не всі банки опублікували оцінку стійкості (всього на ринку 77 банків). Зокрема, звітність не опублікували банки, щодо яких були підозри, що саме вони потребують найбільших засобів: держбанки (Ощадбанк, Укрексімбанк) і банки з російським держкапіталом (Сбербанк, Промінвестбанк і неплатоспроможний ВТБ Банк).

З топ-10 банків за чистими активами відомі показники восьми. Капіталізації не потребують ПриватБанк, Укргазбанк, Райффайзен Банк Аваль, УкрСиббанк, Креді Агріколь Банк, ОТП Банк.

Фінансовий аналітик Михайло Демків опублікував результати стрес-тестування, зазначивши шість банків, які потребували докапіталізації. Монобанк у відповідь заявив, що висновок щодо банку невірний.

Зведені дані по всім банкам НБУ обіцяє опублікувати до 31 грудня.