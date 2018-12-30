Лоукостер SkyUp отримав права на нові регулярні рейси

Державна авіаційна служба України погодила українській авіакомпанії SkyUp отримання прав на регулярні рейси за рядом маршрутів у Чорногорію, Чехію та Ізраїль.

Про це повідомляється на сайті відомства.

SkyUp отримає дозволи з 31 березня 2019 року літати з Києва (три рейси на тиждень) в Подгорицю (Чорногорія); зі Львова, Харкова, Одеси (по три рейси на тиждень) - в Прагу (Чехія); з Києва (три рейси на тиждень) в Карлові Вари (Чехія); з Харкова (два рази на тиждень) в Тель-Авів (Ізраїль).

Крім того, Державіаслужба дала дозвіл SkyUp на збільшення частоти регулярних рейсів з Києва: в Аліканте (Іспанія) - з двох до трьох рейсів на тиждень; в Батумі (Грузія) - з трьох до 10 рейсів; в Бургас (Болгарія) - з трьох до п'яти рейсів, і до Ларнаки (Кіпр) - з трьох до п'яти рейсів на тиждень.

При цьому Державіаслужба відмовила перевізнику в польотах з Харкова (два рейси на тиждень) до Тирани (Албанія), а також з Харкова, Львова та Запоріжжя (по два рейси на тиждень) в Подгорицю (Чорногорія).

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Нагадуємо:

22 жовтня SkyUp запустила продаж квитків по лоу-кост концепції на рейси з Києва в Тбілісі, Софію, Попрад і Барселону, які почнуть виконуватися з грудня 2018 року.

У травні-червні стартують перельоти за наступними напрямками з Києва: Батумі, Ларнака, Ріміні, Неаполь, Сицилія (Катанья), Аліканте, Тенеріфе.

На початку жовтня стало відомо, що SkyUP отримала сертифікат TCO (third country operator license) від Європейського агентства з безпеки в авіації EASA. Даний документ дає авіакомпанії право літати в 28 країн Європи, які входять в EASA, а також в чотири країни, які є членами Європейської асоціації вільної торгівлі - до Швейцарії, Норвегії, Ісландії, Ліхтенштейну.

Раніше SkyUp виконувала тільки чартерні рейси. Сертифікат експлуатанта, що дає право на виконання польотів, SkyUp отримала 16 травня.

Перший комерційний рейс авіаперевізник здійснив 21 травня з київського аеропорту Київ імені Сікорського на єгипетський курорт Хургаду.

ТОВ "Авіакомпанія "Скайап" було зареєстровано в червні 2017 року Києві.

Її керівником став відомий авіаційний експерт, який раніше працював в ряді авіакомпаній, Євген Хайнацький.

Форма власності вказаної компанії – на 100% приватна. Головний акціонер SkyUp – ТОВ "ACS-Україна" Тетяни Альби і Юрія Альби, яким також належить туристичний оператор JoinUp.

Українська правда