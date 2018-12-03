Надходження до бюджету зросли на 90 мільярдів гривень – ДФС

Протягом січня-листопада до загального фонду держбюджету надійшло 666,9 млрд гривень платежів, що майже на 16%, або на 90,2 млрд гривень більше, ніж у відповідному періоді минулого року.

Про це повідомляє прес-служба Державної фіскальної служби.

"До загального фонду держбюджету з початку 2018 року спрямовано 357,7 млрд гривень податкових платежів, що на 18%, або на 54,7 млрд гривень більше відповідного періоду минулого року", - йдеться у повідомленні.

Як наголошується, митних платежів у січні-листопаді до загального фонду держбюджету перераховано у сумі 309,18 млрд гривень. Це на 13%, або на 35,5 млрд гривень перевищує показник 11 місяців 2017 року.

"У листопаді цього року до загального фонду держбюджету забезпечено 78,7 млрд гривень. Це на понад 20%, або на 13,3 млрд гривень більше надходжень листопада минулого року", - повідомляє ДФС.