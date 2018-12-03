Україна знизила імпорт газу майже на чверть

Україна в січні-листопаді 2018 року скоротила імпорт природного газу на 22,8% - на 2,982 млрд кубометрів - порівняно з аналогічним періодом 2017 року - до 10,112 млрд кубометрів.

Про це свідчать дані АТ "Укртрансгаз".

За розрахунками агентства "Інтерфакс-Україна", зокрема з боку Словаччини за цей період надійшло 6,231 млрд кубів газу (-32,6% до січня-листопада-2017), Угорщини – 3,223 млрд кубів (+19,3%), Польщі - 657,1 млн кубометрів (-43%).

У листопаді-2018 імпорт становить 971,2 млн кубометрів газу, що на 26,2% менше, ніж в листопаді-2017 (1,316 млрд кубометрів).

При цьому Україна вже більше трьох років (із 26 листопада 2015 року) не імпортує природний газ за контрактом із ПАТ "Газпром", закуповуючи ресурс виключно на своєму західному кордоні.

Як повідомлялося, видобуток нафти в Україні в січні-жовтні 2018 року зріс на 5,5% (на 65,9 тис. тонн) у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 1,256 млн тонн.

"Укртрансгаз", 100% якого належить НАК "Нафтогаз України", експлуатує систему магістральних газопроводів і 12 підземних сховищ газу країни.