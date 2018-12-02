Україна з початку року збільшила видобуток нафти

Видобуток нафти в Україні в січні-жовтні 2018 року зріс на 5,5% (на 65,9 тис. тонн) у порівнянні з аналогічним періодом 2017 року - до 1,256 млн тонн.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості.

Згідно з повідомленням, видобуток газового конденсату за цей період зріс на 1,4% (на 7,3 тис. тонн) - до 539,3 тис. тонн.

Підприємства НАК "Нафтогаз України" за 10 місяців збільшили видобуток нафти на 5% (на 58,4 тис. тонн) - до 1,222 млн тонн, але знизили газоконденсату - на 6% (на 22,1 тис. тонн), до 346, 6 тис. тонн.

У тому числі "Укрнафта" збільшила видобуток нафти на 5,8% (на 63,5 тис. тонн) - до 1,160 млн тонн, але знизила газоконденсату - на 12,5% (на 5,9 тис. тонн), до 41 , 2 тис. тонн, "Укргазвидобування" скоротило видобуток нафти на 7,5% (на 5,1 тис. тонн) - до 62,8 тис. тонн, газоконденсату - на 5% (на 16,2 тис. тонн), до 305,4 тис. тонн.

Інші працюючі в країні нафтогазовидобувні компанії за 10 місяців збільшили видобуток нафти на 28% (на 7,4 тис. тонн) - до 33,8 тис. тонн, газоконденсату - на 18,1% (на 29,5 тис. тонн) - до 192,7 тис. тонн.

Нагадаємо, у третьому кварталі обсяг світової пропозиції нафти досяг 100,3 млн барелів на добу.