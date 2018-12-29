Гройсман обманув депутатів під час голосування за бюджет — джерело

Нардепи віддали голоси за ухвалення держбюджету, але домовленості з ними було виконано урядом лише частково.

Про це повідомили джерела Економічної правди.

Під час голосування за бюджет на 2019 рік у ніч на 23 листопада мажоритарники домовлялися з Гройсманом та іншими урядовцями, що підтримають цей законопроект лише за умови виділення на їхні округи необхідних субвенцій.

Понятійно домовилися, що розмір цих субвенцій коливається в районі 10 мільйонів гривень.

Але, як виявилося згодом, уряд виділив мажоритарникам лише 20% з того, що вони просили.

Обмануті депутати мали намір скаржитися президенту Петру Порошенку та розбиратися з Гройсманом.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року Порошенко створив фонд на підтримку освітніх та наукових програм для молоді, на який у бюджеті-2019 виділено 1 мільярд гривень. В адміністрації президента ЕП відповіли, що не мають інформації щодо розподілу цих коштів.

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Економічна правда