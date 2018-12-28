Маркування латиницею на упаковках відтермінували на два роки

Мінекономрозвитку продовжило до 1 січня 2021 року перехідний період щодо обов'язкового маркування продукції літерами латинського та грецького алфавіту.

Про це йдеться у повідомленні міністерства.

Відповідний наказ Мінекономрозвитку уже пройшов процедуру державної реєстрації у Міністерстві юстиції та набуде чинності після офіційного оприлюднення.

"Для поступового переходу бізнесу, зокрема виробників ліків, ми передбачали перехідний період для маркування латинськими літерами. Він мав завершитись 1 січня 2019 року. Але ми отримали численні звернення – від бізнес-асоціацій та асоціацій виробників медичних виробів – щодо необхідності продовження перехідного періоду", - пояснює радник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Роксолана Підласа.

"Оскільки це цілком європейська практика – враховувати побажання бізнесу, Міністерство ухвалило рішення продовжити перехідний період до 1 січня 2021 року", - зазначила радник.



У 2015 році на виконання вимог Угоди про асоціацію з ЄС Україна ухвалила Правила застосування одиниць вимірювання. Згідно з Правилами, з 1 січня 2016 року усі виробники споживчої продукції зобов'язані позначати виміри продукції одиницями вимірювання Міжнародної системи одиниць SI (кілограми, сантиметри, літри тощо).



Водночас, згідно з Правилами, на маркуванні продукції, яка продається в Україні, мають зазначатися міжнародні позначення одиниць вимірювання з використанням літер латинського та грецького алфавіту. Одночасно на маркуванні можуть застосовуватись українські позначення одиниць вимірювання (з використанням літер українського алфавіту).

Такі позначення одиниць вимірювання поширюються на маркування всієї споживчої продукції, зокрема, і на маркування лікарських засобів, медичних виробів, харчових продуктів, дієтичних добавок, кормів для тварин, упаковок насіння та засобів захисту рослин тощо.

Нагадаємо, раніше Європейська бізнес асоціація заявила, що нові вимоги до маркування спричинять значні матеріальні витрати для виробників.

Економічна правда