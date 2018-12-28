УЗ збільшила кількість "святкових" поїздів до 39

"Укрзалізниця" на зимові свята призначила вже 39 додаткових поїздів на 311 рейсів.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

Зокрема, призначено додатковий поїзд № 285/276 Дніпро – Львів та відкрито продаж квитків на рейс поїзда № 219 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці, що відбудеться 30 грудня.

Додатковий поїзд № 285/276 Дніпро – Львів здійснить рейси у напрямку Львова 29 грудня та 1, 3, 7 і 11 січня. У напрямку Дніпра – 30 грудня та 2, 4, 8 і 12 січня.

Із Дніпра поїзд вирушатиме о 18:00 та прибуватиме до Львова наступного дня о 12:49. Зі Львова поїзд вирушатиме о 14:13 та прибуватиме до Дніпра наступного дня о 8:26.

Поїзд № 219 Київ – Івано-Франківськ – Чернівці із Києва вирушить о 01:31 та прибуде до Івано-Франківська о 14:38, а до Чернівців – о 17:12.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" в 2019 році планує в два етапи підвищити тарифи на пасажирські перевезення у внутрішньому сполученні, сумарно збільшивши їх на 25,4%.

Економічна правда