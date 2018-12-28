Зміна тренду: гривня знижується на міжбанку

28 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,58 - 27,65 гривні за долар.

Про це повідомляє Finance.ua.

На 12:10 середні курси валют на міжбанку були наступними:

Долар США - 27,69 - 27,72 гривні;

Євро - 31,68 - 31,70 гривні;

Російський рубль - 0,3987 - 0,3994 гривні.

Нагадуємо:

Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок, встановивши його на 28 грудня на рівні 27,45 гривні.

27 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,46 - 27,51 гривні за долар.

27 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 - 27,52 гривні за долар.

Економічна правда