Курс валют: гривня "просіла"
П'ятниця, 28 грудня 2018, 09:00
Національний банк послабив офіційний курс гривні до долара на 19 копійок, встановивши його на 28 грудня на рівні 27,45 гривні.
Про це йдеться в даних регулятора.
Офіційний курс гривні до євро встановлений на рівні 31,23 гривні.
Нагадуємо:
27 грудня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 27,46 - 27,51 гривні за долар.
27 грудня котирування гривні до долара на закритті міжбанку встановилися на рівні 27,49 - 27,52 гривні за долар.
Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 17 копійок, встановивши його на 27 грудня на рівні 27,26 гривні.
Економічна правда
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