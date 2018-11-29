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Банківський сектор вперше за 5 років може вийти в плюс – НБУ

Четвер, 29 листопада 2018, 13:38

Вперше з 2013 року банківський сектор України може вийти на прибуткову діяльність.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомила перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова.

"За останніми даними, прибуток банків за 10 місяців цього року зріс у 7 разів та становить вже 14,8 млрд гривень. За жовтень прибуток становив 3,9 млрд гривень", - заявила Рожкова.

"З об’єктивних причин повернення до прибутковості: значне зростання як процентних так і комісійних доходів банків. І звісно, рекордно низькі витрати на формування резервів у цьому році", - повідомила вона.

"За 10 місяців сектор сформував резервів на 21,4 млрд гривень, на 25% менше рік до року", - підсумувала заступник голови НБУ.

Раніше НБУ оприлюднив список 25 банків-порушників нормативів.

Економічна правда

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