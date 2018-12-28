Київ залучить 100 мільйонів доларів на модернізацію тепломереж

Київська міська державна адміністрація і "Київтеплоенерго" підписали Меморандум з Європейським банком реконструкції та розвитку, Міжнародною фінансовою корпорацією та Агентством США з міжнародного розвитку щодо міжнародного співробітництва в модернізації теплоенергетичного комплексу столиці.

Про це повідомляє прес-служба міської адміністрації.

В рамках меморандуму планується розробити проміжний фінансовий пакет. Йдеться про інвестиції в 100 млн доларів в першочергові роботи по модернізації.

Ці кошти будуть спрямовані на реконструкцію, заміну і оновлення інфраструктури.

За словами київського міського голови, головною метою співпраці є створення нової концепції роботи "Київтеплоенерго" і плану її реалізації за підтримки міжнародних партнерів.

Кличко нагадав, що в квітні після 17-річної угоди про оренду компанія "Київенерго" Ріната Ахметова повернула місцевій владі теплоенергетичний комплекс міста: найбільші в Україні теплоелектроцентралі ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6, майже 200 котелень, 2,6 тис км мереж, сміттєспалювальний завод "Енергія".

При цьому, за словами Кличка, десятки років в модернізацію комплексу не вкладали належних коштів, його технічний стан можна назвати критичним, адже мережі зношені майже на 80%.

У свою чергу, директор офісу економічного зростання USAID Фархад Гаусс зазначив, що США активно підтримують створення належного рівня енергобезпеки Києва.

Економічна правда