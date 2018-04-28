У Ахметова заявляють про безпроблемну передачу енергокомплексу киянам

Компанія "Київенерго" завершує перший етап передачі комунального майна та переведення персоналу в комунальне підприємство "Київтеплоенерго".

Про це повідомляє прес-служба компанії на офіційній сторінці в Facebook.

"Підприємство направляє всі ресурси на те, щоб другий етап цього процесу - передача теплоцентралей (ТЕЦ-5, ТЕЦ-6) і сміттєспалювального заводу "Енергія" - пройшов зі збереженням безперебійності технологічного процесу і максимально комфортно для киян", - йдеться в повідомленні.

В "Київенерго" відзначили, що компанія повністю готова до передачі енергоактивів на баланс КП "Київтеплоенерго".

Однак у зв'язку з відсутністю необхідних ліцензій і тарифів "Київтеплоенерго" поки не може прийняти генеруючі потужності і завод "Енергія" в управління.

Як повідомлялося раніше, КП "Київтеплоенерго" має отримати ліцензію НКРЕКП на виробництво електроенергії і підготується до експлуатації ТЕЦ.

Термін дії договору з ПАТ "Київенерго" на використання ТЕЦ, теплових мереж та інших комунальних енергетичних об'єктів столиці спливає 27 квітня 2018 року.

Нагадаємо, у 2017 році закінчився договір міста з "Київенерго" щодо використання цілісного енергетичного комплексу столиці.

КМДА продовжила дію договору до кінця опалювального сезону 2017-2018 років.

До нового опалювального сезону теплове господарство Києва буде готувати вже комунальне підприємство "Киїевтепломережі". Однак, як виявилося, у підприємства немає для цього повноважень - немає ні ліцензії, ні затверджених тарифів.

Проте міська рада схвалила виділення понад 1 млрд грн на підтримку комунального підприємства в перші місяці роботи.

Економічна правда