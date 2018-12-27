В УЗ розповіли, як пройшли перші аукціони з оренди вагонів

27 грудня стартували перші аукціони з продажу послуг з використання вагонів власності АТ "Укрзалізниця" на електронних майданчиках ProZorro.Продажі.

Про це повідомляється на сайті "Укрзалізниці".

Вже завершилися три аукціони з продажу послуг з використання піввагонів власності Укрзалізниці. Наприклад, при початковій вартості піввагона – 819 грн за добу користування, компанія-переможець запропонувала понад 1300 грн. Таким чином, плата за користування піввагоном Укрзалізниці за підсумками аукціону зросла більш ніж на 60%.

На перші аукціони було виставлено 2 типи найбільш затребуваних ринком вагонів - піввагони та зерновози. Загалом сьогодні проводяться 14 аукціонів в електронній системі ProZorro.Продажі з використання вантажних вагонів власності компанії: по 7 аукціонів щодо піввагонів та хопер-зерновозів, загалом по 50 вантажних вагонів двох типів.

Переможцям торгів буде надано три дні для здійснення навантаження у вагони, які виставлялися на аукціон. Крім того, для клієнтів не буде обмежено полігон навантаження.

Кількість компаній, які зареєструвалися для участі в аукціонах, ціна на послуги, встановлена за результатами аукціонів, засвідчили, що ринок сприймає ці торги як ефективний, доступний, транспарентний механізм розподілу та визначення об’єктивної плати за користування вагонним парком, зазначив керівник Укрзалізниці Євген Кравцов.

Наступні аукціони відбудуться 3 січня 2019 року. Загалом у найближчі місяці компанія планує виставляти на аукціони до 5% парку вантажних вагонів.

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